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        Haberler Gündem Malatya'da hasarlı binanın çatısının çöktü, 2 araç zarar gördü - Gündem haberleri

        Hasarlı binanın çatısının çöktü, 2 araç zarar gördü

        Malatya'da aracını hasarlı binanın önüne park eden Sefa Duran, döndüğünde gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:38
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        Hasarlı binanın çatısı çöktü
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        Malatya’da bir vatandaşın kısa süreliğine park ettiği aracı, hasarlı binanın çatısının çökmesi sonucu hurdaya döndü.

        6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da hasarlı binalar zaman zaman tehlike saçıyor.

        GÖZLERİNE İNANAMADI

        Antepli Sokak’ta aracını kısa süreliğine sokağa park eden Sefa Duran, geri döndüğünde gözlerine inanamadı. Bir binanın hasarlı çatısının biranda çökerek aracının üzerine düştüğünü gören Duran, şimdiye kadar tehlike saçan çatı için önlem alınmamasından şikayetçi oldu.

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        "O ANDA ARACA BİNİYOR OLABİLİRDİM"

        Emekli olduğunu ve aracının kaskosunun olmadığını söyleyen Duran, “O anda ben de araca biniyor olabilirdim, ben de altında kalabilirdim. Zaten çatının çöktüğü esnada yoldan geçen bir taksi de zarar görüyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen neden halen bir önlem alınmadı. Sokak trafiğe kapatılabilirdi. Çökme esnasında 2 kişi de son anda kurtuluyor. İlla birileri mi ölmeli. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

        Depremde evi ve iş yerinin de yıkıldığını söyleyen Duran, şimdi aracının da deprem kaynaklı zarar gördüğünü belirterek, ne yapacağını bilmediğini ifade etti. Duran, aracının üzerine çatısı düşen binaya ise önce ağır hasarlı olarak rapor verildiğini, sonrasında ise itiraz üzerine hafif hasara çevrildiğini ileri sürdü.

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        #Malatya
        #Sefa Duran
        #haberler
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