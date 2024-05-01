Hatay'da tedirgin eden patlama! Depremzedelere bir kez daha 6 Şubat'ı yaşattılar

Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'ndeki dağlık alana kurulacak taş ocağı bölgesinde dinamitle patlama gerçekleştirildi.

Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, 6 Şubat depremlerini yaşayan mahallede büyük korkuya neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdi.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Patlamanın etkisiyle sallandıklarını ifade eden Mehmet Bereketoğlu, "Patlamayı epey şiddetli hissettik. Bilinçsizce dinamit patlatılmış. Yıllardan beri burada taş ocağı var ama böyle bir patlama görmedik. Zaten depremi atlatmamışken o kadar şiddetli bir patlama ve sarsıntı oldu ki deprem olduğunu zannettik. Sesin sonra dağın arka tarafından geldiğini hissedince biraz rahatladık. Çok şiddetli bir patlamaydı. Burada çok patlamalar oldu ama bu öyle bir patlama değildi. Patlamanın; sesi, şiddeti ve sarsıntısı epey büyüktü ve tedirgin olduk" şeklinde konuştu.