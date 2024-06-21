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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı | Son dakika haberleri

        Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı

        Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:59
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        İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı
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        Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı yolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        Araçta bulunan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #Hatay
        #trafik kazası
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