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        Haberler Gündem Hatay'da tabelalardaki T harfleri kayboldu

        Hatay'da tabelalardaki T harfleri kayboldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan "Hatay" yazılarındaki "T" harfleri çalındı. 6 tabeladaki yazılar yerlerinden söküldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:26
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        Hatay'ın 'T'si kayıp!
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki 6 ‘T' harfinin ortadan kaybolması merak konusu oldu.

        İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 geçit trafikte büyük kolaylık sağlıyor ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin ‘T' harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu. Geçitlerde yoklukları fark edilen ‘T' harfleri vatandaşlarda merak konusu oldu.

        "HATAY'IN T HARFİNİ YERİNE KOYSUNLAR"

        Tabelalarda yer alan ‘T' harflerini alan kişilerin geri getirmesini talep eden 47 yaşındaki Orhan Dal, "Harflerin olmadığını görünce gerçekten şaşırdım. Haay Arapça'da selam anlamına ve yılan anlamına geliyor. Harflerin olmaması insanın kafasından çok düşünceye neden oluyor. Üst geçit kavşağında, Pac meydanında ve AVM kavşağında Hatay'ın T harfi bulunmuyor. Buradan sesleniyorum, Hatay'ın ‘T' harfini alanlar yerine geri koysunlar" dedi.

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