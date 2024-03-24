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        Haberler Gündem Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 04:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 04:15
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        Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı işçileri taşıyan minibüs, Yunus Emre Mahallesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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