Hatay'da orman yangını çıktı
Yaz mevsimiyle birlikte başlayan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Giriş: 03.08.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:44
Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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