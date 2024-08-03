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        Haberler Gündem Hatay'da orman yangını çıktı

        Hatay'da orman yangını çıktı

        Yaz mevsimiyle birlikte başlayan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:44
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        Hatay'da orman yangını
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        Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        #Hatay yangın
        #antakya
        #haberler
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