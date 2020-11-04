AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bir iş yeri ile Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre adreslerde, satışa hazır ve yapım aşamasında 1800 litre sahte içki ele geçirildi, M.A, B.M. ve A.M. gözaltına alındı.