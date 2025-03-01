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        Haberler Gündem Eğitim Hatay'da kanser hastaları ve aileleri için oluşturulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı

        Hatay'da kanser hastaları ve aileleri için oluşturulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kanser hastaları ve ailelerinin konaklaması için özel olarak kurulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:52
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        Hatay'da kanser hastaları ve aileleri için oluşturulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı
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        Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneğinin yanı sıra AFAD ile çeşitli kurum ve kuruluşların bağışlarıyla, Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ne "Pİ Kız Kardeşim Köyü" kuruldu.

        Köyde, depremde evini kaybetmiş kanser hastalarına ve ailelerine özel bir ortam oluşturuldu.

        Buradaki 24 konteyner, ev araç gereçleriyle donatılarak kanser hastalarının ailelerine teslim edildi.

        Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, açılışta yaptığı konuşmada, deprem döneminde kanser hastası olmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Sizin yaşadıklarınızı yaşamamız imkansız, o günlerde burada değildik, acıları derinden, yürekten hissettik" dedi.

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        Kanseri yenen Arzu Cide ise kendisinin de depremzede olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Depremde önce sevdiklerimi, sonra evimi ardından da sağlığımı kaybettim. Uzun, meşakkatli ve yorucu günlerimiz oldu Pİ Kız Kardeşim Köyü ile tanışana kadar. Yaklaşık 2 haftadır buradayım ve bu koca yürekli insanların elini omuzumuzda hissetmek benim için çok kıymetli. Şu an üzerimde bir çocuğun bayram heyecanı var. Yeniden çiçek açtım, bu yüzden çok teşekkür ediyorum."

        Pİ Kız Kardeşim Köyü'nün açılışına bir konser gelirini bağışlayan sanatçı Uğur Aslan ile senarist Sema Ergenekon'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı

        Aslan, köyün açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek buradaki insanların yalnız bırakılmamasını istedi.

        Katılımcılar, daha sonra alanı gezdi.

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