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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Hatay'da jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

        Hatay Dörtyol'da jandarma komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin Tozan ve kız arkadaşı Betül Avan'ın sahilde cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 03:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 03:36
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        Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan (29) ve kız arkadaşı Betül Avan'ın (24) cansız bedenleri sahilde bulundu.

        VATANDAŞLAR SİLAH SESİ DUYDU

        Silah seslerini duyan sahildeki vatandaşlar, biri kadın 2 kişiyi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tozan ve Avan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Hatay
        #dörtyol
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