Hatay'da jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan (29) ve kız arkadaşı Betül Avan'ın (24) cansız bedenleri sahilde bulundu.

REKLAM advertisement1

VATANDAŞLAR SİLAH SESİ DUYDU

Silah seslerini duyan sahildeki vatandaşlar, biri kadın 2 kişiyi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tozan ve Avan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.