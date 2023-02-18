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Hatay'da enkazlar kaldırılıyor! O alana boşaltılıyor

Hatay'ı vuran depremde yıkılan binaların enkazları taşınmaya başlandı. Belediyelere, şirketlere ve DSİ'ye ait kamyonlar enkazları Güzelburç Mahallesi'ndeki boşluk alana taşıyor

Giriş: 18.02.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay'da enkazlar kaldırılıyor! O alana boşaltılıyor -Güncel haberler
DHA

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 39 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı. İş makinaları tarafından toplanan molozlar kamyonlara yüklenerek taşınıyor.

Belediyelere, şirketlere ve Devlet Şu İşleri'ne ait kamyonlar molozları Antakya ilçesindeki Güzelburç Mahallesi'ndeki boşluk alana taşıyor.

Molozu boşaltan kamyonlar tekrar çalışmaların olduğu yere doğru yola çıkıyor. Alana dökülen molozlarda DSİ'nin iş makinası tarafından düzeltiliyor. Alana gün içerisinde yüzlerce kamyon gelip moloz boşaltıyor.

Moloz boşaltan kamyonlar ve yapılan çalışma drone ile havadan görüntülendi.

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