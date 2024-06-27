Hatay'da beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 27.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:59
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen beton mikseri, çevre yolu Kuşalanı mevkisinde, motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ