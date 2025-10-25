Hatay'da 786 saka kuşu ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşunun ele geçirildiğini ve yeniden doğaya salındığını bildirdi.

Bakanlığın, Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerinin, koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşu ele geçirilerek, yeniden doğaya salındı. Sorumlulara, 6 milyon 253 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı. Doğayı, biyolojik çeşitliliği ve her bir canlının yaşam hakkını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

