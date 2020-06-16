Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, 25 yaşındaki Astou Ndour ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Pivot oyuncuya başarı dileyen Bayraktar, 1.98 boyundaki Ndour'un Hatay ekibine büyük katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.