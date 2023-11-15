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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! 15-16 Kasım hava durumu Marmara ve İstanbul'da hava nasıl olacak?

        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Akşam başlıyor... Bu gece geri gelecek!

        Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren, Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, 13 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunarak sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:59
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        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Bu gece geri gelecek!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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        YARIN DA KARADENİZ'DE ETKİLİ SAĞANAK

        AA'da yer alan habere göre Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.

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        13 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji, hava tahmini haritasında Artvin, Bursa, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için "sarı" alarm uyarısında bulundu.

        SEL VE SU BASKININA DİKKAT

        Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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