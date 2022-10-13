Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou takımını 80-45 yendi.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 99-58 kazanan Hatay ekibi, tur atlayarak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Alexandra Stan (Romanya), Veronika Vavrova (Çek Cumhuriyeti)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 2, Büşra Akbaş 6, Ayşe Cora 14, Büşra Akgün 3, Şelale Kepenc 2, Epiphanny Prince 9, Tuğçe Canıtez 9, Gizem Başaran Turan 8, Alexis Prince 10, Gatling 16, İdal Yavuz 1

Dafni Agiou Dimitriou: Karali, Spathorou 6, Pagoni 2, Memini, Wells 19, Zoi Oikonomaki 2, Svoronou, Kleanthi Oikonomaki 3, Luna 11, Gkritza 2

1. Periyot: 21-18

Devre: 38-31

3. Periyot: 59-37