Hava sıcaklıklarının yangın bölgesi olan Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İşte yangınla mücadelenin devam ettiği illerde hava durumu:

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık