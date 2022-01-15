Korkunç iddia! Hastanede oksijen vanası kapatılınca hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan biyomedikal personeli Fatih K., yoğun bakımda hemşire Ekrem K. ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikiliden Ekrem K. elindeki evrakları imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı. Kalemi geri isteyen Fatih K. karşılık bulamayınca Ekrem K.'yi 'Kalemimi ver yoksa oksijen vanasını kapatırım' diye tehdit etti. Ekrem K. kalemi vermemekte ısrar etti. Bunun üzerine Fatih K. oksijen panosunu açarak yoğun bakıma oksijen veren vanayı kapattı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarmların çalması üzerine hemşire Ekrem K. yoğun bakımdaki hastaların yanına koştu. Bu sırada yoğun bakımda yatan Yusuf Sinan, oksijen yetersizliğinden ajite oldu. Sinan Ekrem K.'nin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Davası açılan olay, 20 Şubat 2020'de Şişli'deki hastanede meydana geldi.
TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Olaydan sonra hastane yönetimi biyomedikal personeli Fatih K. hakkında idari soruşturma başlattı ve personelin hastaneyle olan ilişiğini kesti. Yapılan soruşturma kapsamında olaya tanıklık eden doktor ve yoğun bakımı çalışanların ifadeleri alındı.
Olayla ilgili ifadesi alınan Fatih K.'nin de "Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok" dediği öğrenildi.
Hastane, Fatih K.'nin ifadesinin ardından olayı adli boyuta taşıdı. Soruşturmanın ardından şüpheli Fatih K. hakkında "Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan dava açıldı.
"OLAYI HABERLERDEN ÖĞRENDİK"
Olayın ardından hayatını kaybeden Yusuf Sanin'in ağabeyi Ayhan Sanin, "Abim soğuk algınlığı yüzünden hastaneye yattı. Yürüyerek gittiği hastanede bir gün normal odada kaldı fakat sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kendini toparladı fakat orada kalmaya devam etti. Sonra tekrar entübe oldu, tekrar kriz geçirdi. Yine düzeldi ama 4-5 saat sonra abimin vefat ettiğini öğrendik. Biz sadece abimin kriz geçirdiğinden haberdardık. Haberlerden sonra öğrendik. Eşi geçen sene öğrenmiş, dava açmış biz de o davanın takipçisi ve destekçisi olacağız" dedi.
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