Hastane dönüşü yaşanan kazada karı-koca öldü!

DHA'nın haberine göre, Yakup Candan´ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan´ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

Samsun'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobildeki Ziynet Candan (60) ve eşi Yakup Candan (63) öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Terme ilçesinde meydana geldi. Terme'den Samsun yönüne giden Gülşen Ertap yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobil, Fahri Candan yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Yakup Candan´ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan´ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi. Yaralılar, Yakup Candan ile Fahri Candan ve Gülşen Ertap ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.