Hasta yakınları görevlilere saldırdı!

Olay, dün Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye, canının yandığını iddia ederek el kaldırdı.

İHA'nın haberine göre, hastane çalışanları, M.A.’nın hemşireye el kaldırması üzerine olaya müdahale etti. M.A.’nın yanında L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları, olaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarına saldırdı.

Sağlıkçılara saldıran şüpheliler, bunun yanı sıra hastanenin acil girişinde bulunan camı da kırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 12 sağlık çalışanına saldıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan taraflar arası çıkan arbede, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.