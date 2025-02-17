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        Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi

        İstanbul'da taksinin, hasta taşıyan ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 01:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 01:11
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        Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi
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        İstanbul'da bir taksi, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

        Ambulans şoförünün aracında hasta olduğunu anons etmesine rağmen beklemeyi sürdüren taksi sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti.

        Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taksi sürücüsünün arkasında bekleyen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.

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