Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi
İstanbul'da taksinin, hasta taşıyan ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
İstanbul'da bir taksi, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.
Ambulans şoförünün aracında hasta olduğunu anons etmesine rağmen beklemeyi sürdüren taksi sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti.
Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taksi sürücüsünün arkasında bekleyen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.