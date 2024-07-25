Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

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Çorum'da hasta ve refakatçısını hastaneye götüren Mahmut K. idaresindeki ambulans ile Hüseyin Ö'nün kullandığı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra sağlık personeli Taha Can S. ve Hediye Ş. ile ambulansta bulunan Fatma T. ve Altın D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.