Hassan Rumi'den 'Olayın Neydi Ki'

Klip yönetmenliğini Ecem Becerikli, Hasip Arvas, Ziya Kino'nun yaptığı 'Olayın Neydi Ki' klibi, sinematografik teaserıyla şimdiden sosyal mecralarda büyük ilgi gördü. Orient tarzını yansıttığı, pop-house ve etnik müziği bir araya getirdiği şarkıları; 'Olayın Neydi Ki', 'Sonrası Var Mı/Is There an After', 'Sevmemeyi Bilemedim', 'İstanbul New York, Crown'ın tüm söz ve müzikleri Hassan Rumi'ye ait...
İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı mezunu, aynı zamanda ingilizce ve Almanca dillerine hakim olan Hassan Rumi, içinde yaşadığımız coğrafyadan süregelen fantezi ve romantizmi diğer dilllerle birleştirerek, küresel platfromda daha fazla insana duyurma amacıyla yola çıktığını da sözlerine ekledi.
Birçok sosyal medya isminin projeyi hali hazırda desteklemesinin yanısıra birlikte çalıştığı Artist Management ekibiyle Jermaine Santiago (New York),Burcu Zıllıoğlu (Atina),Merve Alkan (İstanbul) idaresinde 20 farklı
ülkeden, 20 kişilik ekibiyle uluslararası platformda da yüksek hedeflerle yola çıktı.
Menajer Jermaine Santiago'nun katkısıyla İngilizce şarkıların mix-masteringini, Lady Gaga, Jay Z ve Madonna gibi isimlerin prodüksiyonlarında yer almış Amerikalı ünlü ses mühendisi Bryan Cid üstlendi.
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