"Bu cami de 1500'lü yıllara dayanıyor. Mezar taşlarında da 1500'lü rakamlar görünmektedir. Bu da mezarların yaklaşık 500 yıllık olduğunun ifadesidir. Bunlar Osmanlıca olduğu için tarihçilerin araştırma yapması gerekiyor" dedi.