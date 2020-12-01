Osmanlı Devleti döneminde yaşayan ve dokuma işleriyle uğraştığı için kendisine Hasırcıoğlu denilen Maksut Efendi, 1500'lü yıllarda günümüzdeki Yıldırım ilçesinde bir cami yaptırdı. DHA'nın haberine göre Hasırcıoğlu'nun yaptırdığı cami restorasyonlarla tarihi kimliğini kaybetti ancak günümüze kadar ayakta kaldı.
1500'lü yıllarda vefat eden Hasırcıoğlu, caminin yan tarafında defnedildi. Artan nüfus ve bina yapılaşmasıyla Hasırcıoğlu ve ailesinin kabirleri, bina ve cami arasında sıkıştı.
`500 YILLIK MEZARLAR´
Konuyla yetkililerin ilgilenmesi gerektiğini belirten Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, "Mahallemiz tahmini 1420-1450 yılları arasında Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş bir mahalle. Mahallemizde önemli değerler var. Bu değerler içerisinde Baba Zakir, Sofu Mehmet Efendi, Maksut Efendi gibi zatlar mahallemizde bulunmaktadır. Bu mahalle, Bursa'nın en eski mahallelerinden biri."
"Bu mezarların şeceresinin Vakıflar Genel Müdürlüğü´nde olduğunu düşünüyoruz. Burada bulunan Makremevi Camii'ni yaptıran kişi burada meftun bulunuyor. Maksut Efendi burada ailesiyle birlikte meftun durumda. Bu sokak Hasırcıoğlu diye geçiyor."
"Bu cami de 1500'lü yıllara dayanıyor. Mezar taşlarında da 1500'lü rakamlar görünmektedir. Bu da mezarların yaklaşık 500 yıllık olduğunun ifadesidir. Bunlar Osmanlıca olduğu için tarihçilerin araştırma yapması gerekiyor" dedi.
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