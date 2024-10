Hasan Yalnızoğlu, 1997'de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci oldu. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi.

Bunun üzerine Erkan Özerman, Hasan Yalnızoğlu'nu Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Hasan Yalnızoğlu, 2002 yapımı 'Karaoğlan' ile başladığı oyunculuk kariyerinde 18 yapımda rol aldı. Yalnızoğlu, 'Öğrenilmiş Duygular: Güc, cesaret, disiplin' adını verdiği bir kitap yayımlamıştı.