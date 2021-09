Festivalde Hasan Saltık'ı anlattılar 0:00 / 0:00

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'ın başkanlığındaki 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Volkan Severcan'ın sunumu, Menderes Samancılar'ın moderatörlüğüyle gerçekleştirilen "Anadolu'nun Müzik Kültürleri Hazinesi 'Hasan Saltık' söyleşisi ile devam etti

Anadolu'nun Müzik Kültürleri Hazinesi 'Hasan Saltık' söyleşisi ve Nebil Özgentürk'ün yönettiği Hasan Saltık belgeseli gösterimiyle başladı. Festival Kurulu Üyesi Menderes Samancılar'ın moderatörlüğü ile gerçekleşen söyleşiye, Hasan Saltık'ın dostları Suavi, Nilüfer Akbal, Vedat Yıldırım, Mazlum Çimen ve Nebil Özgentürk katıldı.

Hasan Saltık (1964 - 2021)

Menderes Samancılar: Hasan Saltık herkesin tanıması gereken, yüreğiyle eserleriyle eşsiz bir insandı. İyi ki hayatıma böyle bir arkadaş girmiş. Yüreğinden, duruşundan, hayata bakışından çok şey öğrendik. Sazımızla sözümüzle Hasan'ı anacağız. Onu çok seviyoruz ama onu acılı ve hüzünlü anmayacağız. Kalbindeki coşkudan bahsedeceğiz Hasan'ın. Her derdi olanın yanına koşan, her yolcunun çalacağı bir kapıydı.'

Nilüfer Akbal: Sevgili dostumu burada anmak için bulunmak çok hüzünlü. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Hasan anlatmakla bitmez. Sanatla ilgili tüm alanlara her zaman destek verdi. Mert, dürüst, sevgi dolu bir dostumdu.'

Suavi: Her insan ikinci bir kopyasını taşımadan yaşar ama bazı insanların ardından keşke ikinci kopyası olsaydı diye umut ederiz. Kaybı büyük tahribatlar yarattı. Derinlikleri olan bir arkadaşımızdı.. Pırıl pırıl gencecik insanlara destek veren, gücünü emekten halktan yana kullanan biriydi. Keşke iki üç tane daha Hasan Saltık'ımız olsaydı. Türkiye müzik tarihinin ilerleyen günlerde daha fazla ihtiyaç duyacağı bir isim. Burada konuşulanlar bir kitaba dönüştürülürse Hasan'a çok güzel bir anı olur. Hasan'ın arşivci anlayışına denk düşer.

Mazlum Çimen: Müzik arkeoloğuydu. Kelimelerle anlatmak çok zor. Onu keyifli ve neşeli anlatmak istiyorum. Gülen ve keyifli bir adamdı her zaman. Bana çok güzel anılar ve çok güzel bir yürek bıraktı.'

Cengiz Özkan: Ağabey kardeş gibiydik. Çok anımız var. Bana çok şey kattı, hepimize çok şey öğretti. Mertliği, cömertliği, insan sevgisi unutulmaz. Dünya insanlarını bir aile olarak görürdü. Neşet Ertaş'a ikinci baharını yaşatan, genç insanları keşfeden, kucak açan biriydi. Onu çok özleyeceğiz, boşluğu çok büyük.'



Vedat Yıldırım: Müzisyenleri yönlendiren, onlara kucak açan insanlardan biriydi. Memleketin her katmanından insanların müziklerini sundu. Sivil kültür bakanlığı işi görüyordu. Türkmenlerin, Yörüklerin hiç bilmediğimiz kayıtlarını çıkardı.'



Nebil Özgentürk: Dünyanın ender müzik araştırmacılarından biriydi. Türkiye'nin her yerine kayıt almaya gidiyordu, her gün bir yerdeydi. Heyecanla yapardı. Köy köy dolaşarak yaptı bunları. Hasan insan biriktirdi. Müzik insanlarına yardım eden, müziğe insan katan hali kocaman bir kalabalık oluşturdu. Bine yakın belgesel yaptım. Hep imdadımıza yetişti müzikler için. İyi ki hayatımızdan Hasan Saltık geçti.

Hasan Saltık'ın anısına gerçekleştirilen etkinlikler Şef Orhan Şallıel yönetimindeki 'Senfonik Festival Orkestrası' eşliğinde Ceylan Ertem konseriyle devam etti. Mimar Sinan Amfi Tiyatro'da kalabalık bir seyirci topluluğu karşısında konser veren Ceylan Ertem Hasan Saltık'ın müziğimize kazandırdığı eserleri seslendirdi.