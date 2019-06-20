20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir dönem milletvekilliği yapan Hasan Mezarcı, Almaya'da yaşamaktaydı, bir süre sonra Türkiye'ye dönen Mezarcı kendisini "mesih" olarak tanıtmasıyla sosyal medyada akıllarda kaldı. Peki sosyal medyada herkesin merak ettiği konu Hasan Mezarcı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?
Hasan Mezarcı kimdir?
Hasan Mezarcı, 11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce‘nin Aydınpınar Köyünde doğdu. Babası Rasim Mezarcı, annesi Fikrîye Çil; Hasan Mezarcı sekiz aylıkken boşandı. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur’an Kursu’nda hafızlığını yaptı ve İmam-Hatip Okulu‘na girdi. İmam-Hatip’i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı. Hasan Mezarcı, öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık yaptıktan sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ve Tarım Bakanlığı‘nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Askerliğini yaparken yedek subay olarak, Adana 6. Kolordu Komutanlığı’nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı vazifesinde bulundu. Askerlik görevi bittikten sonra Sakarya’nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı.
Daha sonra da İstanbul’un Ümraniye ilçesinde tayin edildi. Akyazı’da 5, Ümraniye’de ise 3,5 yıl görev yaptı. Müftülük yaptığı bölgeden 6 Kasım 1991 tarihinde İstanbul’dan Refah Partisi milletvekili adayı olarak seçimlere girdi ve seçildi. 6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995 tarihleri arasında 19.dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. Hasan Mezarcı yakın tarihle açıklamaları ile dikkatleri çekti ve bu sebeple partisinden ihraç edildi. Daha sonra hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevindeyken psikolojik ve biyokimyasal işkenceye maruz kalarak akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi. 1997 yılında çıktığı cezaevinde yatarken Allah tarafından peygamber ilan edildiğini belirterek kendisini Mesih ilan etti. Mezarcı, hapishaneden çıktıktan sonra Almanya‘ya göç etti. Üç yıl aradan sonra televizyonlarda kendisi bu sefer kulağında küpeleri, bileklerinde bilezikleri, boynunda kolyesi, sarıya boyattığı uzun saçları, elinde bastonu, tepeden tırnağa altın sarısı entarisi ile görüldü. Reha Muhtar onunla bir röportaj yaptı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘Atatürk‘ün manevi şahsiyetine hakaret’ suçundan kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası alan Mezarcı, yaklaşık 3 yıl yaşadığı Almanya‘dan 9 Nisan 2001 tarihinde Türkiye‘ye dönünce cezasını çekmesi için gönderildiği Edirne’nin İpsala Kapalı Cezaevi’nde de 3 ay yattı. Daha sonra Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre cezasını tamamlayarak 6 Mayıs 2002′de tahliye oldu.
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