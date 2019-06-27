Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için başkan Hasan Kartal'dan önemli açıklamalar geldi. TRT Spor'a konuşan Kartal, görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Vedat Muric Türkiye gündeminde epey yer kapladı. Ali Koç ile konuştum. Son aşamasına getirmemiz gerekecek. Bunu bitirmek lazım. Olmazsa da Rize’de devam eder. Bu hafta kesinleşir. Galatasaray’ın da teklifi var. Görüşmeler devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Ama geçen haftaya göre gelişmeler biraz hızlandı. Fiyatı söylemek yanlış olur. Kafamızda bir rakam var. Fiyatı söylemeyeyim. Galatasaray’ı Avrupa’da oynamak için istiyordur. Yoksa her iki takıma da eşit mesafededir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KARTAL: TAKAS YOK

Karadeniz ekibinin teknik direktörü İsmail Kartal ise Kosovalı golcü için "Takas konusunu teknik ekip bilir. Benim düşüncem takasa girmeden bu işi çözmek” ifadesini kullandı. Kartal, Mehmet Topal için ise "Mehmet Topal'ı tabii ki kadroda görmek isterim ama maddi şartlar önemli. Ciddi bir çalışma içindeyiz. Takımımıza katkı sağlayacak transferler yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.