Hasan Çetin tutuklandı! 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'i kasten öldürdüğü iddiası

19 Aralık sabahı “markete gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen 15 yaşındaki Helin’i, Didem Arslan Yılmaz bulmuş, anne ve babasıyla buluşturmuştu. Helin’i 17 gün boyunca evinde alıkoyan 29 yaşındaki Mahir Şengül ve onları Helin’le tanıştıran yengesi Seher, canlı yayında reşit olmayan bir çocuğu alıkoyma suçundan gözaltına alındı.