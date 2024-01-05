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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasan Çetin tutuklandı! 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'i kasten öldürdüğü iddiası

        Hasan Çetin tutuklandı! 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'i kasten öldürdüğü iddiası

        SHOW TV'de ekranlara gelen Didem Arslan'la Vazgeçme programında sır perdesi aralandı. 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'in de içinde bulunduğu aracı kasıtlı bir şekilde sulama kanalına sürdüğü iddia edilen Hasan Çetin tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:36
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        • 1

          Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında Türkiye’nin konuştuğu bir anne ve 5 çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili olayda büyük gelişme yaşandı.

        • 2

          Şanlıurfa’da 6 Mayıs günü Göbeklitepe sulama kanalında hayatını kaybeden anne Özlem ve 5 çocuğunun şüpheli ölümü günlerdir konuşuluyordu.

        • 3

          Özlem’in annesi, babası ve kız kardeşi; damatları Hasan’ın kullandığı aracı kasten sulama kanalına ittiğini iddia ediyordu. Didem Arslan Yılmaz’ın ses getiren yayınları sonucu sır perdesi aralandı. İddiaların odağındaki isim Hasan Çetin, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

          Fotoğraf: DHA

        • 4

          ‘Ailesini kasten öldürmekten’ savcıya ifade veren Hasan Çetin, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi! Hasan’ın Özlem ve çocuklarının ölümünden 5 ay sonra evlendiği sevgilisi İslimhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

          Fotoğraf: DHA

        • 5

          Hasan Çetin, iki gün boyunca Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosuna gelip, olayın bir kaza sonucu olduğunu söylemişti.

          Fotoğraf: AA

        • 6

          Karısı ve 5 çocuğu hayatını kaybettikten 5 ay sonra sevgilisi İslimhan’la evlenen Hasan’ın, ailesinin sulama kanalında öldüğü o arabayı düğün arabası yapması herkesi şoke etmişti.

          Fotoğraf: DHA

        • 7

          Çocuklarının cenazesine dahi katılmadığı söylenen Hasan Çetin, tüm yaptıklarıyla ilk günden bu yana tüm şüpheleri üzerine çekmiş, hedefteki şüpheli isim olmuştu.

          Fotoğraf: DHA

        • 8

          Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine gelen yüzlerce ihbar, canlı yayına bağlanan şahıslar ve görgü tanıkları da bu olayın bir kaza değil cinayet olduğunu savunmuştu.

          Fotoğraf: DHA

        • 9

          15 YAŞINDAKİ HELİN’İ 17 GÜN ALIKOYAN MAHİR, CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

          Didem Arslan Yılmaz’ın bugünkü canlı yayınında bir olay daha çözüme kavuştu.

        • 10

          19 Aralık sabahı “markete gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen 15 yaşındaki Helin’i, Didem Arslan Yılmaz bulmuş, anne ve babasıyla buluşturmuştu. Helin’i 17 gün boyunca evinde alıkoyan 29 yaşındaki Mahir Şengül ve onları Helin’le tanıştıran yengesi Seher, canlı yayında reşit olmayan bir çocuğu alıkoyma suçundan gözaltına alındı.

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