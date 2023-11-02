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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'tan Adalı sözleri: Çalışmak şereftir - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat'tan Adalı sözleri: Çalışmak şereftir

        17 Aralık'ta seçime gidecek Beşiktaş'ta adaylık için hareketlilik devam ediyor. Hasan Arat, kongre üyeleri ile yaptığı buluşmada Serdal Adalı ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 22:57 Güncelleme: 02.11.2023 - 22:59
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        Arat'tan Adalı sözleri: Çalışmak şereftir
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        Beşiktaş'ta 17 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi hareketlilik devam ediyor.

        Siyah-beyazlılarda son olarak Serdal Adalı gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ın eski asbaşkanlarından ve başkan adaylarından olan Adalı'nın 17 Aralık'taki seçimde adaylığı gündemine gelmişti.

        Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını resmen açıklayan tek isim olan Hasan Arat, kongre üyeleri ile yaptığı buluşmada Serdal Adalı ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı.

        Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:

        "Serdal bey bana göre bu camiadaki en kıymetli insanlardan birisi. Derler ya 'Şu bu kadar parayla geliyor, bu bu kadar parayla geliyor', en büyük parayı Beşiktaş'a bırakmış adam Serdal'dır. Serdal hiç hak etmediği şekilde bir hapis yattı, Tayfur Havutcu'yla. İkisini de ziyaret ettim, hayatımda en üzüldüğüm anlardan biridir. O anları çok içselleştirdim. Çok üzüldüm, hiç unutamam. Büyük haksızlığa uğramıştır, bir aile için bu çok büyük acıdır. Çıktıktan sonra genel kurula gelmesini rica etim, niye abi dedim, sen gel dedim, üst katta otur bir yere dedim. Konuşmamı yaparken herkesten ayağa kalkmasını istedim herkesin, arkalarına dönmelerini istedim, burada yiğit bir evlat var, Beşiktaş için hapis yattı dedim. Alkışlattık."

        "BİRLİKTE ÇALIŞMA İMKANIMIZ OLURSA ŞEREF DUYARIM"

        "Beşiktaş onlar yüzünden değil, o zamanki başkan yüzünden çok ağır cezalar aldı. Serdal Adalı'nın Beşiktaş camiasındaki her zaman yeri müthiştir. Her zaman da Beşiktaş camiası onu kucaklayacaktır. Serdal'ı da Tayfur'u da Beşiktaş camiası unutmaz. Abisi de çok değerli bir arkadaşımdır. Beşiktaş'ın onu pamuklar içerisinde sarması lazım. TJK'da şu anda görevi var. Birlikte çalışma imkanımız olursa bu dan şeref duyarım, açık söyleyeyim. Bizler bunu da göstermemiz lazım insanlara. İmkanı olursa TJK'dan vakti olursa benim için de camiamız için de onurdur. Aynı şeyler Tayfur için de geçerlidir. Değerlerimize sahip çıkacağız."

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