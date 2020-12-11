Filmi de iptal

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20'ye yakın kadını taciz ettiğini itiraf eden yazar Hasan Ali Toptaş'ın 'Kuşlar Yasına Gider' adlı romanının film haline getirilme projesi iptal edildi. Senaryo yazımının desteklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği 12 bin TL'lik kredi iade edilecek

Doğu'nun Kafka'sı olarak tanımlanan yazar Hasan Ali Toptaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Everest Yayınları'nın artık Hasan Ali Toptaş ile çalışmayacaklarını açıklamasından sonra 'Kuşlar Yasına Gider' adlı romanından sinemaya uyarlanacak olan film de iptal edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat 2020'de 2020-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı'nın Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri kapsamında 'Kuşlar Yasına Gider'e 12 bin TL kredi vermişti.

Projenin iptal edilmesiyle birlikte 12 bin TL kredi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iade edilecek.

Yapımcı Müge Büyüktalaş ile yönetmen Ali Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Geçtiğimiz yıldan beri geliştirme sürecine devam etmekte olduğumuz Hasan Ali Toptaş'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'Kuşlar Yasına Gider' film projesinin son günlerde ortaya çıkan haberler doğrultusunda iptaline karar vermiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."