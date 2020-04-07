Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu, Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer olacak. İngiliz ekibi, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

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