Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor mücadelesiyle birlikte 68 gün sonra sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Geri dönüşünün biraz uzun sürmesinin sebebinin bu kez biraz temkinli davranmak olduğunu belirten Hasan Ali Kaldırım, taraftarı özlediğini dile getirdi. Sol bek transferi arayışlarıyla ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, Galatasaray derbisine ayrı bir konsantrasyonla hazırlandıklarını da vurguladı.

" DIRAR'IN AMELİYAT OLMASI GEREKİYORDU. BEN DE TAM HAZIR OLMADAN OYNAMAYA BAŞLADIM"

Sakatlığıyla ilgili bilgiler veren Hasan Ali, "Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Yeniden sahalara döndüğüm için mutluyum. Futbol oynamayı özlemişim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Maalesef ikinci kez tekrarladı aynı sakatlık. Bu kez ilkindeki hatayı yapmak istemedik. Biraz temkinli davrandık. Onun için biraz sahalara dönüşüm uzadı. İlk sakatlığımda hem ben biraz sabırsızdım hem de bulunduğumuz durum nedeniyle erken döndüm. Dirar’ın ameliyat olması nedeniyle ihtiyaç vardı, ben de tam hazır değildim direk oynamaya başladım. Aslında iyi gidiyordu, herhangi bir ağrım yoktu, ama Sivas maçından önce tekrarladı, onun için biraz uzun sürdü. Daha ciddiye aldık, daha tedbirli davrandık çok iyi hissediyorum kendimi. Çok iyi kuvvetlendirdik. Hazır hissediyorum kendimi hiçbir sorunum yok. Fiziksel açıdan bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

"BEN DE TARAFTARLARI ÖZLEDİM"

Kırklarelispor mücadelesinde taraftarın gösterdiği ilgiye teşekkür eden milli yıldız "Ben de onları özledim. Kariyerimde ilk kez böyle uzun bir sakatlık geçirdim. Durumun farkındayım, önemli bir görev beni bekliyor. İnşallah onları güvenini boşa çıkarmam, yerine getiririm. Ciddi bir periyot bizi bekliyor zor bir periyottan geçiyoruz. Farklı bir durum söz konusu. Onun için ben de bir an önce takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Hasan Ali, "Kendimi hazır hissediyorum. 1 hafta 10 gündür takımla birlikte çalışıyorum. Daha hazır olmak için dönüş sürecini biraz uzun tuttuk. Kırklarelispor maçında 45 dakika oynadım, daha fazla risk almak istemedik. Ama hazır hissediyorum kendimi" değerlendirmesinde bulundu.

"DIRAR SOL BEKTE ÇOK İYİ OYNADI, SAVAŞÇI BİR OYUNCU"

Yokluğunda sol bekte oynayan takım arkadaşı Dirar'ın performansını yorumlayan tecrübeli yıldız "Dirar sol bekte gerçekten çok iyi performans sergiledi. Kolay değil ben de Advocaat zamanında zorunlu olarak sağ bek oynadım. Dirar kendisine verilen görevi şimdiye kadar gayet iyi yaptı. Savaşçı bir oyuncu. Biz Dirar'ı çok seviyoruz. Sadece sol bekte değil her yerde oynar bunu biliyoruz, ona güveniyoruz bu konuda" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMİN SOL BEK ARAYIŞIYLA İLGİLİ OLARAK

Yönetimin sol bek arayışıyla ilgili soruya Hasan Ali Kaldırım, “O konulara girmek istemiyorum. Bu konular beni aşar. Ben sadece şu an hazırım. Önümüzdeki 2-3 ay iyi değerlendirip şampiyonluk yolunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz" yanıtını verdi.

"GOL ATIYORUZ AMA DEMEK Kİ DAHA FAZLA GOL ATMALIYIZ"

Takımın performansı üzerine konuşan tecrübeli oyuncu, "Bence özellikle ligin ikinci yarısında çok çok iyi oynuyoruz. İlk yarıya göre daha iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Son vuruşlarda biraz şanssızız. Gol atıyoruz ama demek ki yetmiyor, daha fazla gol atmalıyız. Trabzonspor maçında çok iyi oynadık. Alanya maçında Başakşehir ve Trabzon maçına göre biraz durgunduk. Ama yine de kazanabilirdik, .biraz şanssızlık vardı. Son vuruşlarda biraz şans yanımızda olsa 3 puanla ayrılabilirdik diye düşünüyorum. Ama buna hazırlıklı olmalıyız. Alanya gibi takımlar kapanarak bizi zor duruma sokabilir. Ama açık oynanan Beşiktaş ve Başakşehir maçı Trabzonspor maçında gücümüzü gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

" GALATASARAY MAÇLARI HER ZAMAN ÇOK KONSANTRE OLDUĞMUZ MAÇLARDIR"

Yaklaşan Galatasaray derbisine de değinen Hasan Ali, "Galatasaray maçları öncesi biz her zaman Fenerbahçeli olarak çok konsantre olduğunu göstermiştir. Puan kaybına zaten tahammülümüz kalmadı. Puan tablosu da bunu gösteriyor. İyi hazırlanıp Ankara’dan 3 puanla dönmek istiyoruz. G.Saray maçının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak Ankaragücü maçında bir puan kaybı işimize yaramaz. Bu 2 hafta çok önemli. Bu 2 haftada rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacak" ifadelerini kullandı.