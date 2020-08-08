Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Uzun yıllardır top koşturduğu Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ın yeni rotası belli oluyor! Bir süredir Trabzonspor, Başakşehir ve Cagliari ile görüşen milli sol bek, İtalyan ekibiyle anlaşmaya varamadı.

Cagliari transferi zora giren Hasan Ali Kaldırım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak şampiyon Başakşehir'le anlaşma noktasına geldi. Transferin kısa pürüzlerin giderilmesi durumunda resmileşmesi bekleniyor.

2012'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu 246 maça çıkıp 8 gol atıp 31 asist yapmıştı.