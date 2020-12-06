İHA

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün son yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Büyükçekmece Belediye Başkanımız sayın Dr. Hasan Akgün'ün hastanede tedavi sürecine başlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir" ifadeleri kullanıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."