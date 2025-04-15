Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Halter Harun Algül'e Şırnak'ta coşkulu karşılama - Diğer Haberleri

        Harun Algül'e Şırnak'ta coşkulu karşılama

        Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Harun Algül, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 23:51 Güncelleme: 15.04.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harun Algül'e Şırnak'ta coşkulu karşılama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda 112 kiloluk kaldırışıyla koparmada altın madalya kazanan Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

        Algül, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılandı. Milli sporcu daha sonra araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı. Algül'ü bazı arkadaşları valilik bahçesinde meşalelerle karşıladı.

        "NE KADAR GURUR DUYSAK AZ"

        Daha sonra Vali Birol Ekici, milli sporcu Algül ve ailesini makamında ağırlayarak bir süre görüştü. Algül'ü başarısından dolayı tebrik eden Ekici, "Şehir olarak kendisinden ne kadar gurur duysak azdır. Göğsümüzü kabarttı, ailesini, antrenörlerini kimin emeği varsa herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi çok önemli. Kendisinin gençlerimize umut ışığı olması, örnek olması çok önemli. Kentte çok önemli tesisler yapılıyor. İnşallah bu tesislerde nice Harun Algül'ler yetiştireceğiz" dedi.

        "YENİ SİKLETİM 60 KİLO OLACAK"

        Algül ise antrenörleri eşliğinde şampiyonaya sıkı çalıştıklarını, bunun meyvesini altın madalya kazanarak aldığını belirtti. Kendisine destek olan, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür eden Algül, "İnşallah 2028'de Olimpiyatlara katılarak madalya alacağım. Önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var. Yeni sikletim 60 kilo olacak. İnşallah çok çalışarak memleketime, sevdiklerime ve ailemi tekrar gururlandırırım" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Habertürk Anasayfa