Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (Özgün adı: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1),J. K. Rowling'in aynı isimli kitabından uyarlanmış ilk filmi. Harry Potter serisinin son filmi olma özelliğini taşımaktadır. Final filmi 2 bölüm halinde çekilmiş ve çekimler 12 Haziran 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Filmin ilk bölümü 17 Kasım 2010'da gösterime girmiştir. İkinci bölümü ise 13 Temmuz 2011'de (Türkiye'de) gösterime girmiştir. İlk bölüm başta 3D olarak duyurulmasına rağmen 2D olarak gösterime girmiştir. İkinci bölüm Warner Bros. tarafından 2D ve 3D olarak gösterime girmiştir.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI KONUSU

Harry Potter film serisinin son bölümü, Harry'nin hortkulukları bulup Voldemort'u öldürme çabasını anlatıyor.

(Kitaptan):

Sihir dünyası savaşta! Karanlık Lord iyice güç kazanırken iyiler de boş durmuyor. Yedinci yılında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu`na dönmeyen Harry Potter, Dumbledore`un ona bıraktığı görevi tamamlamaya çalışıyor. Yanında -her zamanki gibi- Ron ve Hermione`yle, bir yandan Voldemort`tan ve onun Ölüm Yiyenler`inden kaçarken bir yandan da Hortuluk`ları yok etmek, Ölüm Yadigarları`nın sırrını keşfetmek zorunda olan Harry kendi geçmişiyle ilgili pek çok şey öğreniyor.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 1 OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini David Yates, senaristliğini Steve Kloves üstlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Bonnie Wright, Matthew Lewis, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Brendan Gleeson, Richard Griffiths, Jason Isaacs, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Imelda Staunton, David Thewlis, Julie Walters, ve Emma Thompson'dır.