Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in başrollerini paylaştığı Harry Potter'ın filmi olan Felsefe Taşı, ilk olarak 20 yıl önce vizyona girdi. 90'lar ve 2000'lerde doğan pek çok çocuğun hayatında özel izler bırakan Harry Potter ekibi, tam 20 yıl sonra 2022 yılında tekrardan bir araya geldi! Harry Potter: Return to Hogwarts adı verilen proje, yeni yılın ilk gününde yayınlandı. Filmin Türkiye'deki hayranları ise Harry Potter: Return to Hogwarts izleme yolları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Harry Potter: Return to Hogwarts nasıl izlenir, Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Harry Potter 2022 programı hakkında detaylı bilgiler...