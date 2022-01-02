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Harry Potter: Return to Hogwarts 2022 nasıl izlenir? Harry Potter programı Türkiye'de nereden ve hangi kanaldan izlenebilir?

Harry Potter: Return to Hogwarts programı nereden izlenir? Harry Potter 2022 Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak?

Sinema tarihinin en çok sevilen serileri arasında olan Harry Potter'ın ilk filmi Felsefe Taşı'nın yayınlanmasının ardından 20 yıl geçti. Harry Potter hayranları için 20. yıla özel olarak Harry Potter: Return to Hogwarts adı verilen bir program çekildi. Harry, Weasley, Hermione gibi filmin başrollerinin yer aldığı bu program, Türkiye'deki hayranları tarafından da merak konusu oldu. Bu noktada, Harry Potter: Return to Hogwarts nasıl ve nereden izlenir konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Harry Potter 2022 Türkiye'de yayınlanacak mı, nerede ve hangi kanalda olacak? İşte detaylar...

02.01.2022 - 11:52 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in başrollerini paylaştığı Harry Potter'ın filmi olan Felsefe Taşı, ilk olarak 20 yıl önce vizyona girdi. 90'lar ve 2000'lerde doğan pek çok çocuğun hayatında özel izler bırakan Harry Potter ekibi, tam 20 yıl sonra 2022 yılında tekrardan bir araya geldi! Harry Potter: Return to Hogwarts adı verilen proje, yeni yılın ilk gününde yayınlandı. Filmin Türkiye'deki hayranları ise Harry Potter: Return to Hogwarts izleme yolları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Harry Potter: Return to Hogwarts nasıl izlenir, Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak?  İşte, Harry Potter 2022 programı hakkında detaylı bilgiler...

  • HARRY POTTER: RETURN TO HOGWARTS NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Harry Potter film serisinin yetenekli başrol oyuncuları ve 8 filmlik seri boyunca ana karakterlere eşlik eden yardımcı karakterlerle filmin vazgeçilmez olmasında payı olan Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi pek çok isim 1 Ocak 2022'de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel toplanma programı ile bira araya gelecek. Program, yeni yılın ilk gününde yayınlandı.

  • HARRY POTTER 2022 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Harry Potter hayranları tarafından merakla beklenen bu özel bölüm, HBO Max'te yayınlandı. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te izleyiciler ile buluşan "Return to Hogwarts" yapımı herhangi bir yeni Harry Potter hikayesi yer verilmiyor. Burada daha çok bir buluşma konusu ele alınıyor.

  • HARRY POTTER 2022 TÜRKİYE'DE YAYINLANACAK MI? 

    HBO Max'te yayınlanan programa, ülkemizden direkt olarak ulaşım şu anda bulunmuyor. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermemekte.

  • Harry Potter tutkunları için 20. yıla özel gerçekleşecek bu buluşmanın uluslararası gösterimlerinin daha sonra çeşitli platformlardan yapılması bekleniyor.

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