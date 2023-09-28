Bonnie Wright, "Sağlıklı ve mutluyuz. Andrew ve ben oğlumuzla büyük bir aşk yaşıyoruz. Ellerimizi tutan ve yolculuğumuzu keyifli ve büyük hale getiren doğum ekibimize minnettarım. Doğum en akla gelmedik tebrübe" diye yazdı.