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        Haberler Dünyadan Harry Potter'ın yıldızı Bonnie Wright anne oldu - Magazin haberleri

        Bonnie Wright anne oldu

        'Harry Potter' serisinin ilk filminde 'Ginny Weasley' karakterine hayat veren Bonnie Wright, anne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:47
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          Oyunculuk kariyerine 2002'den itibaren sekiz filmlik bir seri olarak dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen 'Harry Potter'ın ilk filminde henüz bir çocuk oyuncuyken başlayan Bonnie Wright, ilk çocuğunu kucağına aldı.

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          2022'de Andrew Lococo ile dünyaevine giren 32 yaşındaki oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı.

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          Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraf ile duyuran Bonnie Wright, "Elio Ocean Wright Lococo'ya merhaba deyin" ifadelerini kullandı.

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          Bonnie Wright, "Sağlıklı ve mutluyuz. Andrew ve ben oğlumuzla büyük bir aşk yaşıyoruz. Ellerimizi tutan ve yolculuğumuzu keyifli ve büyük hale getiren doğum ekibimize minnettarım. Doğum en akla gelmedik tebrübe" diye yazdı.

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          Hem eşine hem de doğum ekibine teşekkür eden İngiliz oyuncu, ayrıca "Elio en sevgi dolu babaya sahip" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Mega, Instagram

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