Harput ve Cip'te "Atlı Jandarma" dönemi

Harput ve Cip'te, "Atlı Jandarma Timi" dönemi
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ve Cip Mesire alanı Atlı Jandarma Timi'ne emanet. Devriye gezen atlı jandarma timleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ve Cip Mesire alanında, Atlı Jandarma Timi göreve başladı.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların giremediği yerlerde görev alması için gönderilen atlı jandarma birlikleri, tarihi Harput Mahallesi ve Cip Mesire Alanı'nda denetimlerini sürdürüyor.
Atlı jandarma birlikleri, Harput ve Cip Mesire Alanı'nda bulunan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.