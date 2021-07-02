"Kartal Tibet tek kurtarıcımızdı"

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Türk Sineması'ndan bir yıldız daha kaydı. Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, hayatını kaybetti. Üzüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile ifade eden ve bir dönem asistanlık yapan ünlü cast direktörü Harika Uygur, usta oyuncu ile duygusal bir anısını anlattı. Kartal Tibet'in babacan tavrından bahseden Uygur, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

"TEK KURTARICIMIZ"

Uygur, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Çok üzgünüm. Size Kartal Tibet ile ilgili anımı anlatmak istiyorum. Yıl 1994... Beş Nisan kararları açıklanmış, ülke ekonomik krizde ve ben dahil bir çok kişi 'sektörde' iş yapmak için bekliyoruz. Bu sırada Şehnaz Tango dizisi çekilecek, Semih Kaptanoğlu yönetmen ve Kartal Bey yapımcı... Kanal yanılmıyorsam Show TV ve bekliyoruz. Yaz geldi, para yok beklemeye devam.

O sırada yönetmen yardımcılığı yapacak olan Mutlu Polat ile ev arkadaşıyım. Ha bu arada ben de ikinci asistanım vs. eve yiyecek alacak paramız yok, ekmek bölüşüyoruz, durum bu... Bu durumda tek kurtarıcımız canım Kartal Tibet... Elleri dolu dolu bize market alışverişi yapıyor, kapımıza sessizce, rencide etmeden bırakıyor. Biz utandıkça, 'Kızlar çalışınca ödersiniz diyor.' (Tabii ki asla almadı) Bizi mutlu etmek için elinden geleni yapıyor, tam bir babacan tavırla.

"ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİNİZ VAR"

Bir gün bu süreç uzayınca sabah beşte kapıya geliyor ve diyor ki 'Bu böyle olmaz, aklım sizde kalıyor.' Özel arabası ve şoförüyle ev arkadaşımın annesinin Foça’da ki yazlığına bizi teslim ediyor. Hatta üçüncü ev arkadaşımızı da almayı ihmal etmiyor. Biz bütün yazı Foça’da karnımız doymuş bir şekilde deniz, tatil, kum diye geçirirken, babalığını ihmal etmeden arada bizi ziyaret ediyor ve sevgisini, elini üzerimizden hiç eksik etmiyor. Şu anda gözlerim dolu dolu bunları yazıyorum. Sizi her zaman ayrı ve çok sevdim, andım Kartal Bey. Son yıllarınızda kimseyle görüşmek istememenizi saygıyla kabullendim. Üzerimde babamdan çok emeğiniz, nasihatınız var. Bugün ben olmamda önemli bir mihenk taşısınız. Hakkınızı helal edin, gül bahçelerinde uyuyun. Özlemle...

'TİYATROLAR GÜNÜ'NDE DOĞDU

Kartal Tibet, 27 Mart 1939'da öğretmen bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanatçının 27 Mart Tiyatrolar Günü'nde doğması onun kaderinin nasıl şekilleneceğinin bir göstergesiydi adeta. Türk Sineması'nda 150'den fazla filme katkıda bulunan Tibet, uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı.

Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra mezun olduğu 1960 yılında Albert Camus'nun yazdığı Mahir Cahova'nın yönettiği Caligula'da sahneye çıktı. Tibet, kurucularından olduğu Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışırken askere giden Göksel Arsoy'un yerini doldurmayı amaçlayan yapımcılardan sinema filmi teklifleri aldı. Ne var ki yapımcılar, Göksel Arsoy'un kazandığı kadar para isteyen Kartal Tibet'e rol vermekten vazgeçti. Zira Arsoy, sinema filmleriyle oldukça ünlü bir oyuncuyken Tibet hiç ünlü değildi. 'İlle de sinema oyuncusu da olacağım' düşüncesinde olmayan Kartal Tibet, Ankara'daki tiyatro çalışmalarına devam etti.

Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan 'Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit' adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri 'Malkoçoğlu' ve 'Kara Murat' olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini artırdı.

İLK SİNEMA FİLMİ: KARAOĞLAN ALTAY'DAN GELEN YİĞİT

Kartal Tibet, 'İlle de sinema da olsun' demese de sinema, 'İlle de Kartal Tibet olsun' dedi. 1964'te Suat Yalaz, dönemin yok satan çizgi romanı 'Karaoğlan'ı sinemaya uyarlamaya karar verdiğinde henüz tanınmamış bir oyuncu arıyordu. Birkaç tiyatro oyuncusuyla görüşse de zihnindeki 'Karaoğlan'ı bulamadı. Ankara'da tiyatro sahnesinde oyununu seyrettiği Kartal Tibet'i görünce "İşte Karaoğlan" diyerek Kartal Tibet'e teklifte bulundu. O güne kadar sinema oyunculuğunu çok istemeyen Tibet, karar değiştirerek 1965 yapımı 'Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit'te kamera karşısına geçti.

TARKAN KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Kartal Tibet, 1965'te 'Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit' ile başladığı oyunculuk kariyerini sürdürürken yönetmenliğe de merak saldı.

Tibet, daha sonra çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan 'Tarkan' adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te 'Tarkan: Gümüş Eyer', 1971'de 'Tarkan: Viking Kanı', 1972'de 'Tarkan: Altın Madalyon' ve 1973'te 'Tarkan: Güçlü Kahraman' takip etti. Bu filmlerle Tibet, hem sanatını hem de şöhretini pekiştirdi.

Tibet, oyunculuk kariyerini sürdürürken yönetmenliğe de merak saldı. Ertem Eğilmez'in Arzu Film'inde 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ile başladığı yönetmen yardımcılığı sırasında 'Süt Kardeşler' ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor'da çalışan Tibet, 1976'da 'Tosun Paşa' ile oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe terfi etti. 'Tosun Paşa' ile unutulmaz bir Yeşilçam filmine imza attı. Kartal Tibet'in senaristlik kariyerinin başlangıcıysa 1981 yapımı 'Davaro' ile oldu.

Tibet, 'Gırgıriye', 'Zübük', 'Gol Kralı' ve 'Davaro gibi yapımlarda Kemal Sunal ile birlikte çalıştı.

Tibet, sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de yönetmenlik yaptı. Türk televizyonlarının efsane dizilerinden olan 'Süper Baba' dizisine de imza attı.