Ancak Kraliyet Ailesi İngiltere ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Son pandemi öncesi verilere göre kraliyet ailesi İngiliz ekonomisine yıllık tahmini 1,9 milyar sterlin (2,7 milyar dolar) katkıda bulundu.

Bununla birlikte Kraliçe'nin bu yıl tahta 70. yılının kutlandığı 'Platinum Jubile' ile gelen turist sayısı ve harcamalar, hediyelik eşyalar ile ciddi anlamda katkıda bulunduğu da tahmin ediliyor.