Harcama limitleri nedir? Harcama limitleri nasıl belirleniyor? Futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerinin harcama limitlerini belirledi. TFF'nin harcama limitleri ise tartışmalara konu oldu.

HARCAMA LİMİTLERİ NEDİR, NASIL BELİRLENİYOR?

Kulüp Lisans Kurulu, mali durumlarına göre kulüpler için tek tek harcama limitini belirledi. Geride kalan 2019-2020 sezonunda kabul edilebilir sarpma miktarı yüzde 30 olarak tespit edilmişti. Bu sezon ise sapma miktarı yüzde 15'e çekilecek. Başka bir deyişle kulüpler 2020-2021 sezonunda açıklanan harcama limitini yalnızca yüzde 15 oranında aşabilecek. Ancak bu kez harcama limitinin belirlenmesinde çok önemli bir faktör olan faizin hesaplanması yeni rakamlar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla kulüpler adına daha iyi harcama limiti alabilecek.

TFF Kulüp Lisans Kurulu geçen sezon en yüksek harcama limitini 368 milyon lira ile Galatasaray'a vermişti. Beşiktaş'a 256, Fenerbahçe'ye 206, Başakşehir'e 149, Trabzonspor ise 88 milyon lira harcama verilmişti.