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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda 'Star Wars' konseri

        Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda 'Star Wars' konseri

        Efsanevi 'Star Wars' serisinin ikinci filmi The Empire Strikes Back, 26 Haziran akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 100 kişilik canlı orkestra eşliğinde izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:26
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        Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Star Wars' konseri
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        Efsanevi besteci Williams, En İyi Orijinal Film Müziği dalında Akademi Ödülü kazandığı 1977 yapımı Star Wars: Yeni Bir Umut'tan başlayarak Star Wars efsanesinin dokuz filminin de müziklerini yapmasıyla tanınıyor. The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi ve Star Wars: The Rise of Skywalker filmlerinin müziklerinin her biri En İyi Orijinal Film Müziği dalında aday gösterildi.

        Oscar ödüllü besteci John Williams’ın unutulmaz müzikleri, İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilirken dev beyaz perdede filmin tamamı orijinal dilinde İngilizce olarak Türkçe alt yazı ile gösterilecek; Darth Vader, Luke Skywalker ve Prenses Leia’nın unutulmaz mücadelesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nun büyülü atmosferinde yeniden hayat bulacak!

        Film müzikleri orkestrası yönetimindeki en önemli isimlerinden biri olan Klasik Brit Ödülü sahibi İngiliz Orkestra Şefi David Mahoney bugüne kadar pek çok yüksek profilli konserde orkestra şefi olarak yer aldı. “Star Wars: Empire Strikes Back In Concert” biletleri , biletinial.com.tr biletix.com.tr; passo.com.tr’, ve bubilet.com.tr’den satışa çıktı.

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        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
        #star wars
        #İstanbul Film Orkestrası
        #Empire Strikes Back
        #konser
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