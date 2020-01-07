"KÜFÜR EDİNCE BANA AĞLAMAYIN"

Bu kadar dellenmemdeki sebep şu; bir kadın dini vecibelerini yerine getirmiş gibi görünüyor. Çoluğuyla çocuğuyla fotoğrafı var, kalkmış benim için "Karının gezmediği tozmadığı kalmadı, sen de şöyle bir adamsın ki onu aldın" diyor benim kocama.

Benim kocamda bunun karşılığında küfür edince bana ağlamayın. Beni ilgilendirmez, Kemal'le sizin aranızda kim kime ne yaparsa artık.