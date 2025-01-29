SOĞUK VE SICAK DUŞ KARŞILAŞTIRMASI

Her iki duşun da kendine has faydaları ve zararları bulunuyor. Dr. Sebastian Kneipp’in önerdiği kontrast duş tekniğini deneyebilirsiniz. Bu teknikte 1 dakika boyunca soğuk suyun altında durduktan sonra, suyu olabildiğince sıcak yaparak 1 dakika daha devam ediyorsunuz. Bu şekilde 3-5 kez değiştirerek uygulayabilirsiniz. Bu yöntem, kan dolaşımınızı optimize eder ve kaslarınıza taze kan ulaşmasını sağlar.