Kripto para sitelerine erişim engeli: Hangi kripto para siteleri kapatıldı?
Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) izinsiz olarak kripto para borsasına hizmet eden sitelere erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Aralarımda MEXC, Coinex, Bitmart, Bitmex, Poloniex, Huobi ve HTX gibi bilinen platformların da yer aldığı birçok kripto sitelerinin gerekli lisans ve izinlere sahip olması gerekiyor. Peki, hangi kripto para siteleri kapatıldı? İşte, SPK kararı ile kapatılan kripto para siteleri listesi ve diğer detayları...
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SPK, gerekli hukuki zemine sahip olmayan onlarca kripto para siteleri için yasal süreç başlattı. Söz konusu sitelerin Türkiye'de hizmet vermesi için gerekli izin ve tedbirleri almış olması ve lisans iznine sahip olması gerekiyor. SPK tarafından oluşturulan Geçici Liste'ye dahil olmayan platformların Türkiye'de faaliyet göstermesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Peki, hangi kripto para siteleri kapatılacak? İşte, detaylar...
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SPK İZİNSİZ KRİPTO PARA SATAN SİTELER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR
SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.
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KRİPTO PARA SİTELERİ NEDEN KAPATILIYOR?
SPK'nın söz konusu kripto para platformlarını engelleme kararını dayandırdığı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik hizmet sunan veya bu kişileri hedef almak amacıyla Türkçe dil desteği, reklam, pazarlama ve benzeri faaliyetleri yürüten yurt dışı merkezli platformların yasal bir zeminde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor.
Bu madde, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli standartları sağlamasını amaçlıyor. Bu standartlar arasında, platformların Türkiye’deki düzenleyici kurumlara gerekli başvuruları yapması, uygun lisans ve izinlere sahip olması, kullanıcı varlıklarının korunması adına gereken tedbirleri alması ve gerekli raporlama ile denetim mekanizmalarına uyum sağlaması yer alıyor.
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SPK TARAFINDAN HANGİ KRİPTO SİTELERİ İÇİN ENGELLENME KARARI ALINDI?