Hangi kadın milletvekilleri Meclis'e girdi?

Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı yüzde 49,46 ile TBMM 'de çoğunluğa ulaştı. Millet İttifakı'nın oranı ise yüzde 35,02 oldu.

Türkiye'de 56 milyona yakın kişi 14 Mayıs'ta sandığa giderek oy kullandı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimlerinin sonuçları belli oldu.

28. Dönem Parlamentosu'nda seçilen 600 milletvekilinin 479'u erkek, 121'i kadın. Siyasi partilerin çıkardığı kadın milletvekili sayıları ise şöyle; AK Parti (AKP) 50, Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi (YSP) 30, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30, İYİ Parti 6, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1.

Geçmiş dönemlere kıyasla oran ne?

27. Dönem Parlamentosunda Meclis'e giren 600 milletvekilinin 103'ü kadın, 497'si erkekti. 26. Dönem Parlamentosunda yüzde 14,7 olan kadın temsili oranı, 27 Dönem Parlamentosunda yüzde 17,1'e yükselmişti. Bu oran bu dönem yüzde 20.16'ya yükseldi.

Hangi şehirlerde hangi kadın milletvekilleri TBMM'ye girdi?

Adana

MHP, Adana'da 2 milletvekili çıkardı, bu kişilerden biri de Ayşe Sibel Ersoy oldu. İYİ Parti'de Adana'da 2 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Ayyüce Türkeş. YSP'nin tek Adana milletvekili ise Tülay Hatımoğulları Oruç oldu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da seçilen tek CHP milletvekili, Burcu Köksal oldu.

Ağrı

YSP, Ağrı'da 3 milletvekili çıkardı, milletvekillerinden ikisi ise Nejla Demir, Heval Bozdağ oldu. Ağrı'dan 1 milletvekili çıkaran AKP'nin ismi Ruken Kilerci.

Ankara

Ankara 1. Bölge'de AKP'nin 4 milletvekili çıktı. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;

Jülide Sarıeroğlu

Zehranur Aydemir

CHP ise Ankara 1. Bölge'de 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;

Gamze Taşçıer

Aliye Timisi Ersever

Ankara 2. Bölge'de 6 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen tek kadın milletvekili Zeynep Yıldız oldu.

CHP'nin Ankara 2. Bölge'de çıkardığı 3 milletvekilinden biri Semra Dinçer oldu.

AKP Ankara 3. Bölge'de 5 kadın milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri;

Leyla Şahin Usta

Asuman Erdoğan

CHP Ankara 3. Bölge'de 4 kadın milletvekili çıkardı, seçilen isim ise Aylin Yaman oldu.

Antalya

AKP Antalya'da 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekili ise Tuba Vural Çokal oldu. Antalya'da 6 milletvekili çıkaran CHP'den ise Aliye Coşar ve Serap Yazıcı Özbudun Meclis'e girdi.

Aydın

Aydın'da 3 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen kadın milletvekili Seda Sarıbaş.

Aydın'da 4 milletvekili çıkaran CHP'de ise seçilen isim Evrim Karaköz oldu.

Balıkesir

AKP'nin 4 milletvekili çıkardığı Balıkesir'de Meclis'e giren isim Belgin Uygur oldu.

Bartın

Bartın'da seçilen tek CHP milletvekili Aysu Bankoğlu.

Batman

YSP, Batman'da 3 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Zeynep Oduncu oldu.

Bitlis

Bitlis'te 2 milletvekili çıkaran YSP'den Meclis'e giren kadın milletvekili Cemile Turhallı Balsak.

Bursa

Bursa 1. Bölge'de AKP'nin 5 milletvekili seçildi, bu isimlerden biri de Emine Yavuz Gözgeç oldu.

Aynı bölgede CHP'nin 3 milletvekili seçildi, birisi de Jülide Akköprü.

Bursa 2. Bölge'de 5 milletvekili çıkaran AKP'nin kadın milletvekili Emel Gözükara Durmaz oldu.

Çankırı

Çankırı'da MHP'nin tek milletvekili Pelin Yılık, Meclis'e girdi.

Denizli

AKP'nin 3 milletvekili çıkardığı Denizli'de seçilen kadın milletvekili Nilgün Ök oldu.

CHP'nin de 3 milletvekilinden 2'si kadın oldu; Gülizar Biçer Karaca, Sema Silkin Ün.

Diyarbakır

YSP, Diyarbakır'da 8 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise, Halide Türkoğlu ve Sevilay Çelenk Özen

3 milletvekili çıkaran AKP'den ise Suna Kepolu Ataman seçildi.

Düzce

AKP, Düzce'de 2 milletvekili çıkardı. Bu isimlerden biri de Ayşe Kesir oldu.

Edirne

Edirne'de seçilen tek AKP milletvekili Fatma Aksal oldu.

Erzurum

Erzurum'da AKP'nin çıkardığı 4 milletvekilinden biri kadın oldu, o isim ise Fatma Öncü.

Meral Danış Beştaş da YSP'nin milletvekili seçildi.

Eskişehir

Eskişehir'de 2 milletvekili çıkaran AKP'nin bir ismi de Ayşen Gürcan oldu. 3 milletvekili çıkaran CHP'den Jale Nur Süllü seçildi.

Gaziantep

AKP'nin 8 milletvekili çıkardığı Gaziantep'te seçilen kadın milletvekili Derya Bakbak oldu.

YSP'nin tek milletvekili ise Sevda Karaca Demir.

Giresun

Giresun'da tek milletvekili çıkaran CHP'den kazanan isim Elvan Işık Gezmiş oldu.

Hakkari

Hakkari'den 3 milletvekili çıkaran YSP'den seçilen isimlerden biri de Öznur Bartin.

Hatay

CHP'nin 4 milletvekili çıkardığı Hatay'da Nermin Yıldırım Kara seçildi.

Isparta

İYİ Parti tek milletvekili Aylin Cesur seçildi.

İstanbul

İstanbul 1. Bölge'de AKP'nin 14 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekilleri ise sırasıyla şöyle;

Müşerref Pervin Tuba

Tuğba Işık Ercan

Behiye Eker

Ümmügülşen Öztürk

İstanbul 1. Bölge'de CHP'nin 12 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;

Gamze Akkuş İlgezdi

Elif Esen

İstanbul 1. Bölge'de İYİ Parti'nin 3 milletvekili seçildi. Seçilen isimlerden biri de Nimet Özdemir.

İstanbul 1. Bölge'de YSP'nin 2 milletvekili seçildi. Seçilen isimlerden biri de Keziban Konukcu Kok.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) seçilen isim ise Sera Kadıgil oldu.

İstanbul 2. Bölge'de AKP'nin 12 milletvekili seçildi. Kadın milletvekilleri ise şöyle;

Rabia Kalender İlhan

Büşra Paker

Sevan Sıvacıoğlu

Derya Ayaydın

Sena Nur Çelik

İstanbul 2. Bölge'de CHP'nin 8 milletvekili seçildi. Seçilen tek kadın milletvekilli ise Evrim Rızvanoğlu oldu.

İstanbul 3. Bölge'de AKP'nin 14 milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı. Seçilen kadın milletvekilleri ise;

Özlem Zengin

Rümeysa Kadak

Seda Gören Bölük

Nilhan Ayan

Yıldız Konal Süslü

Şengül Karslı

İstanbul 3. Bölge'de CHP'nin 11 milletvekili seçildi, Meclis'e giren tek kadın milletvekili ise Türkan Elçi oldu.

İstanbul 3. Bölge'de YSP'nin 4 milletvekili seçildi. Bu isimlerden Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Çiçek Otlu seçildi.

İzmir

İzmir 1. Bölge'de CHP'nin 7 milletvekili seçildi. Kadın milletvekilleri ise Sevda Erdan Kılıç ve

Seda Kaya Ösen oldu.

İzmir 1. Bölge'de 4 milletvekili çıkaran AKP'nin tek kadın milletvekili ise Şebnem Bursalı.

İzmir 1. Bölge'de İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu.

YSP'nin çıkardığı tek milletvekili ise Burcugül Çubuk oldu.

İzmir 2. Bölge'de CHP'nin 7 milletvekili seçildi. Bu isimlerden kadın olanı Gökçe Gökçen.

İzmir 2. Bölge'de AKP'nin 4 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekili ise Ceyda Bölünmez Çankırı oldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'tan 5 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen isimlerden biri de Tuba Köksal oldu.

MHP'nin seçilen tek milletvekili ise Zuhal Karakoç Dora oldu.

Kars

Kars'ta YSP'nin seçilen tek milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit.

Kastamonu

AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Kastamonu'da seçilenlerden biri de Fatma Serap Ekmekci oldu.

Kocaeli

AKP'nin 6 milletvekili çıkardığı Kocaeli'de seçilenlerden biri de Radiye Sezer Katırcıoğlu.

Konya

Konya'da AKP'nin 9 milletvekili seçildi, bu isimlerden biri de Meryem Göka.

Manisa

CHP'nin 4 milletvekilinin seçildiği Manisa'da seçilenlerden biri Selma Aliye Kavaf oldu.

Mardin

YSP'nin 4 milletvekili çıkardığı Mardin'de seçilenlerden ikisi kadın oldu. Bu isimler Saliha Aydeniz ve Beritan Güneş.

Mersin

CHP'nin 5 milletvekili çıkardığı Mersin'de Gülcan Kış seçildi.

AKP'nin 4 milletvekili çıkardığı Mersin'de Havva Sibel Söylemez seçildi.

YSP'nin 2 milletvekili çıkardığı Mersin'de Perihan Koca seçildi.

Muğla

CHP, Muğla'da 4 milletvekili çıkardı, bu isimlerden ikisi ise Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici oldu.

Nevşehir

MHP'nin tek milletvekili Filiz Kılıç seçildi.

Osmaniye

AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Osmaniye'de Derya Yanık seçildi.

CHP'nin ise seçilen tek milletvekili Asu Kaya oldu.

Sakarya

AKP'nin 5 milletvekili çıkardığı Sakarya'da seçilenlerden biri de Çiğdem Erdoğan Atabel oldu.

CHP'nin tek milletvekili ise Ayça Taşkent oldu.

Samsun

AKP'nin seçilen 5 milletvekilinden biri Çiğdem Karaaslan oldu.

Sivas

Sivas'ta AKP'nin seçilen 3 milletvekili ise Rukiye Toy oldu.

Şanlıurfa

YSP'nin 4 milletvekili çıkardığı Şanlıurfa'da seçilen isim Dilan Kunt Ayan.

Şırnak

YSP'nin 3 milletvekili çıkardığı Şırnak'ta Nevroz Uysal Aslan ve Ayşegül Doğan Dağlı seçildi.

Tekirdağ

CHP'nin 4 milletvekili çıkardığı Tekirdağ'da seçilen isimlerden biri de Nurten Yontar oldu.

AKP'nin 3 milletvekili çıkardığı Tekirdağ'da seçilen isimlerden biri de Çiğdem Koncagül.

İYİ Parti'den ise Selcan Hamşıoğlu seçildi.

Trabzon

CHP'nin Trabzon'da çıkardığı tek milletvekili Sibel Suiçmez oldu.

Tunceli

Tunceli'de YSP'nin çıkardığı tek milletvekili Ayten Kordu.

Van

YSP, Van'da 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise Pervin Buldan, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Gülderen Varlı.

Yalova

AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Yalova'da seçilen kadın milletvekili Meliha Akyol oldu.

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