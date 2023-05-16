Hangi kadın milletvekilleri Meclis'e girdi?

Geçmiş dönemlere kıyasla oran ne?
27. Dönem Parlamentosunda Meclis'e giren 600 milletvekilinin 103'ü kadın, 497'si erkekti. 26. Dönem Parlamentosunda yüzde 14,7 olan kadın temsili oranı, 27 Dönem Parlamentosunda yüzde 17,1'e yükselmişti. Bu oran bu dönem yüzde 20.16'ya yükseldi.
Hangi şehirlerde hangi kadın milletvekilleri TBMM'ye girdi?
Adana
MHP, Adana'da 2 milletvekili çıkardı, bu kişilerden biri de Ayşe Sibel Ersoy oldu. İYİ Parti'de Adana'da 2 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Ayyüce Türkeş. YSP'nin tek Adana milletvekili ise Tülay Hatımoğulları Oruç oldu.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da seçilen tek CHP milletvekili, Burcu Köksal oldu.
Ağrı
YSP, Ağrı'da 3 milletvekili çıkardı, milletvekillerinden ikisi ise Nejla Demir, Heval Bozdağ oldu. Ağrı'dan 1 milletvekili çıkaran AKP'nin ismi Ruken Kilerci.
Ankara
Ankara 1. Bölge'de AKP'nin 4 milletvekili çıktı. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;
Jülide Sarıeroğlu
Zehranur Aydemir
CHP ise Ankara 1. Bölge'de 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;
Gamze Taşçıer
Aliye Timisi Ersever
Ankara 2. Bölge'de 6 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen tek kadın milletvekili Zeynep Yıldız oldu.
CHP'nin Ankara 2. Bölge'de çıkardığı 3 milletvekilinden biri Semra Dinçer oldu.
AKP Ankara 3. Bölge'de 5 kadın milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri;
Leyla Şahin Usta
Asuman Erdoğan
CHP Ankara 3. Bölge'de 4 kadın milletvekili çıkardı, seçilen isim ise Aylin Yaman oldu.
Antalya
AKP Antalya'da 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekili ise Tuba Vural Çokal oldu. Antalya'da 6 milletvekili çıkaran CHP'den ise Aliye Coşar ve Serap Yazıcı Özbudun Meclis'e girdi.
Aydın
Aydın'da 3 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen kadın milletvekili Seda Sarıbaş.
Aydın'da 4 milletvekili çıkaran CHP'de ise seçilen isim Evrim Karaköz oldu.
Balıkesir
AKP'nin 4 milletvekili çıkardığı Balıkesir'de Meclis'e giren isim Belgin Uygur oldu.
Bartın
Bartın'da seçilen tek CHP milletvekili Aysu Bankoğlu.
Batman
YSP, Batman'da 3 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Zeynep Oduncu oldu.
Bitlis
Bitlis'te 2 milletvekili çıkaran YSP'den Meclis'e giren kadın milletvekili Cemile Turhallı Balsak.
Bursa
Bursa 1. Bölge'de AKP'nin 5 milletvekili seçildi, bu isimlerden biri de Emine Yavuz Gözgeç oldu.
Aynı bölgede CHP'nin 3 milletvekili seçildi, birisi de Jülide Akköprü.
Bursa 2. Bölge'de 5 milletvekili çıkaran AKP'nin kadın milletvekili Emel Gözükara Durmaz oldu.
Çankırı
Çankırı'da MHP'nin tek milletvekili Pelin Yılık, Meclis'e girdi.
Denizli
AKP'nin 3 milletvekili çıkardığı Denizli'de seçilen kadın milletvekili Nilgün Ök oldu.
CHP'nin de 3 milletvekilinden 2'si kadın oldu; Gülizar Biçer Karaca, Sema Silkin Ün.
Diyarbakır
YSP, Diyarbakır'da 8 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise, Halide Türkoğlu ve Sevilay Çelenk Özen
3 milletvekili çıkaran AKP'den ise Suna Kepolu Ataman seçildi.
Düzce
AKP, Düzce'de 2 milletvekili çıkardı. Bu isimlerden biri de Ayşe Kesir oldu.
Edirne
Edirne'de seçilen tek AKP milletvekili Fatma Aksal oldu.
Erzurum
Erzurum'da AKP'nin çıkardığı 4 milletvekilinden biri kadın oldu, o isim ise Fatma Öncü.
Meral Danış Beştaş da YSP'nin milletvekili seçildi.
Eskişehir
Eskişehir'de 2 milletvekili çıkaran AKP'nin bir ismi de Ayşen Gürcan oldu. 3 milletvekili çıkaran CHP'den Jale Nur Süllü seçildi.
Gaziantep
AKP'nin 8 milletvekili çıkardığı Gaziantep'te seçilen kadın milletvekili Derya Bakbak oldu.
YSP'nin tek milletvekili ise Sevda Karaca Demir.
Giresun
Giresun'da tek milletvekili çıkaran CHP'den kazanan isim Elvan Işık Gezmiş oldu.
Hakkari
Hakkari'den 3 milletvekili çıkaran YSP'den seçilen isimlerden biri de Öznur Bartin.
Hatay
CHP'nin 4 milletvekili çıkardığı Hatay'da Nermin Yıldırım Kara seçildi.
Isparta
İYİ Parti tek milletvekili Aylin Cesur seçildi.
İstanbul
İstanbul 1. Bölge'de AKP'nin 14 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekilleri ise sırasıyla şöyle;
Müşerref Pervin Tuba
Tuğba Işık Ercan
Behiye Eker
Ümmügülşen Öztürk
İstanbul 1. Bölge'de CHP'nin 12 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekilleri ise şöyle;
Gamze Akkuş İlgezdi
Elif Esen
İstanbul 1. Bölge'de İYİ Parti'nin 3 milletvekili seçildi. Seçilen isimlerden biri de Nimet Özdemir.
İstanbul 1. Bölge'de YSP'nin 2 milletvekili seçildi. Seçilen isimlerden biri de Keziban Konukcu Kok.
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) seçilen isim ise Sera Kadıgil oldu.
İstanbul 2. Bölge'de AKP'nin 12 milletvekili seçildi. Kadın milletvekilleri ise şöyle;
Rabia Kalender İlhan
Büşra Paker
Sevan Sıvacıoğlu
Derya Ayaydın
Sena Nur Çelik
İstanbul 2. Bölge'de CHP'nin 8 milletvekili seçildi. Seçilen tek kadın milletvekilli ise Evrim Rızvanoğlu oldu.
İstanbul 3. Bölge'de AKP'nin 14 milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı. Seçilen kadın milletvekilleri ise;
Özlem Zengin
Rümeysa Kadak
Seda Gören Bölük
Nilhan Ayan
Yıldız Konal Süslü
Şengül Karslı
İstanbul 3. Bölge'de CHP'nin 11 milletvekili seçildi, Meclis'e giren tek kadın milletvekili ise Türkan Elçi oldu.
İstanbul 3. Bölge'de YSP'nin 4 milletvekili seçildi. Bu isimlerden Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Çiçek Otlu seçildi.
İzmir
İzmir 1. Bölge'de CHP'nin 7 milletvekili seçildi. Kadın milletvekilleri ise Sevda Erdan Kılıç ve
Seda Kaya Ösen oldu.
İzmir 1. Bölge'de 4 milletvekili çıkaran AKP'nin tek kadın milletvekili ise Şebnem Bursalı.
İzmir 1. Bölge'de İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı, bu isimlerden biri de Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu.
YSP'nin çıkardığı tek milletvekili ise Burcugül Çubuk oldu.
İzmir 2. Bölge'de CHP'nin 7 milletvekili seçildi. Bu isimlerden kadın olanı Gökçe Gökçen.
İzmir 2. Bölge'de AKP'nin 4 milletvekili seçildi. Seçilen kadın milletvekili ise Ceyda Bölünmez Çankırı oldu.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'tan 5 milletvekili çıkaran AKP'den seçilen isimlerden biri de Tuba Köksal oldu.
MHP'nin seçilen tek milletvekili ise Zuhal Karakoç Dora oldu.
Kars
Kars'ta YSP'nin seçilen tek milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit.
Kastamonu
AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Kastamonu'da seçilenlerden biri de Fatma Serap Ekmekci oldu.
Kocaeli
AKP'nin 6 milletvekili çıkardığı Kocaeli'de seçilenlerden biri de Radiye Sezer Katırcıoğlu.
Konya
Konya'da AKP'nin 9 milletvekili seçildi, bu isimlerden biri de Meryem Göka.
Manisa
CHP'nin 4 milletvekilinin seçildiği Manisa'da seçilenlerden biri Selma Aliye Kavaf oldu.
Mardin
YSP'nin 4 milletvekili çıkardığı Mardin'de seçilenlerden ikisi kadın oldu. Bu isimler Saliha Aydeniz ve Beritan Güneş.
Mersin
CHP'nin 5 milletvekili çıkardığı Mersin'de Gülcan Kış seçildi.
AKP'nin 4 milletvekili çıkardığı Mersin'de Havva Sibel Söylemez seçildi.
YSP'nin 2 milletvekili çıkardığı Mersin'de Perihan Koca seçildi.
Muğla
CHP, Muğla'da 4 milletvekili çıkardı, bu isimlerden ikisi ise Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici oldu.
Nevşehir
MHP'nin tek milletvekili Filiz Kılıç seçildi.
Osmaniye
AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Osmaniye'de Derya Yanık seçildi.
CHP'nin ise seçilen tek milletvekili Asu Kaya oldu.
Sakarya
AKP'nin 5 milletvekili çıkardığı Sakarya'da seçilenlerden biri de Çiğdem Erdoğan Atabel oldu.
CHP'nin tek milletvekili ise Ayça Taşkent oldu.
Samsun
AKP'nin seçilen 5 milletvekilinden biri Çiğdem Karaaslan oldu.
Sivas
Sivas'ta AKP'nin seçilen 3 milletvekili ise Rukiye Toy oldu.
Şanlıurfa
YSP'nin 4 milletvekili çıkardığı Şanlıurfa'da seçilen isim Dilan Kunt Ayan.
Şırnak
YSP'nin 3 milletvekili çıkardığı Şırnak'ta Nevroz Uysal Aslan ve Ayşegül Doğan Dağlı seçildi.
Tekirdağ
CHP'nin 4 milletvekili çıkardığı Tekirdağ'da seçilen isimlerden biri de Nurten Yontar oldu.
AKP'nin 3 milletvekili çıkardığı Tekirdağ'da seçilen isimlerden biri de Çiğdem Koncagül.
İYİ Parti'den ise Selcan Hamşıoğlu seçildi.
Trabzon
CHP'nin Trabzon'da çıkardığı tek milletvekili Sibel Suiçmez oldu.
Tunceli
Tunceli'de YSP'nin çıkardığı tek milletvekili Ayten Kordu.
Van
YSP, Van'da 6 milletvekili çıkardı. Seçilen kadın milletvekilleri ise Pervin Buldan, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Gülderen Varlı.
Yalova
AKP'nin 2 milletvekili çıkardığı Yalova'da seçilen kadın milletvekili Meliha Akyol oldu.
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