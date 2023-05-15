Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel

Adayların oy oranının en fazla ve en az olduğu iller hangileri?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu iller de belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu

Giriş: 15.05.2023 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Adayların oy oranının en fazla ve en az olduğu iller hangileri?
Adayların oy oranının en fazla ve en az olduğu iller hangileri?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adaylarının en fazla ve en az oy oranına sahip olduğu iller de merak konusu oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Tunceli'de ve Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Iğdır'dan en fazla oy oranına sahip oldu. İşte oranlarla ilgili sonuçlar;

Recep Tayyip Erdoğan

En fazla oy aldığı il: Bayburt 38 bin 754 yüzde 78,86

En az oy aldığı il: Tunceli 9 bin 178 yüzde 16,20

Kemal Kılıçdaroğlu

En fazla oy aldığı il: Tunceli 45 bin 457 yüzde 80,26

En az oy aldığı il: Bayburt 7 bin 560 yüzde 15,38

Sinan Oğan

En fazla oy aldığı il: Iğdır 12 bin 304 yüzde 11,94

En az oy aldığı il: Batman 3 bin 941 yüzde 1,20

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan milletimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan milletimiz
Altın haftaya yükselişle başladı!
Altın haftaya yükselişle başladı!
CHP Kars'tan 21 yıl sonra milletvekili çıkardı
CHP Kars'tan 21 yıl sonra milletvekili çıkardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.