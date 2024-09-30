Hande Yener konserinde Sezen Aksu sürprizi
Hande Yener, "Hande Bizi Sezen'e Götür! - Senfonik" adlı konser serisinin İstanbul ayağında sahne aldı. Ünlü şarkıcı; sahnede, 2016'da konserler için jübile yaptığını açıklayan Sezen Aksu'yu aradı. Yener, Aksu'ya sahnelere dönüp -dönmeyeceğini sordu
Hande Yener, "Hande Bizi Sezen’e Götür! - Senfonik" konserleri kapsamında İstanbul'da sahne aldı.
Ünlü şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında telefonla Sezen Aksu’yu aradı. Yener, 2016'dan beri sahneye çıkmayan Sezen Aksu'ya "Geri döner misin artık sahnelere?" diye sordu.
Sezen Aksu'nun cevabı; "Kendimi iyi hissettiğim zaman düşünebilirim. Anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Nasip biraz da..." şeklinde oldu.
Sezen Aksu, son konserini 2016'da vermişti.