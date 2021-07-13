"O YARIŞ BİTTİ"

Yener, pandemi döneminden sonra şarkıcıların arasındaki polemik ve atışmaların sona erdiğinin hatırlatılmasının ardından "İsterseniz bir polemik patlatayım!" diyerek, espri yaptı. Sanatçı, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Şu an herkes birbirinin afişini paylaşıyor o durumdayız. Artık daha çok birlik beraberlik halinde olmalı ve birbirimizi desteklemeliyiz. Bence artık tarz bu tarafa döndü öyle bir yarış bitti, herkes kendi yoluna bakıyor, hepimiz işimizi özledik. Birisi sahneye çıkınca hepimiz mutlu oluyoruz, bir buçuk sene kimliksiz kaldık. Hepimizi için psikolojik olarak da zor bir dönemdi. Nazar değmesin inşallah.